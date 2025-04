Stand: 30.04.2025 13:10 Uhr Fernwärme in Schwerin: Kunden müssen teils mehr bezahlen

Fernwärmekunden in Schwerin müssen teilweise mehr zahlen, das teilten die Stadtwerke mit. Hintergrund ist eine neue Berechnungsgrundlage. Die etwa 3.500 Einzelkunden in Schwerin haben Informationsbriefe bekommen. Ein Rechenbeispiel: Mieter in einem Mehrfamilienhaus mit zehn Wohnungen müssen etwa acht Euro im Monat mehr einkalkulieren. Für Eigenheimbesitzer sinken die Kosten leicht, sagte ein Sprecher der Stadtwerke. Es werden jetzt mehr Faktoren bei der Berechnung der Preise berücksichtigt. So spielten der Wärmemarkt generell und auch Investitionen in Fernwärme jetzt eine größere Rolle und generell seien die Fixkosten gestiegen. Es gebe gesetzliche Vorgaben und daher kaum Spielraum für die Stadtwerke, sagte der Sprecher. Dass ein bundesweit ermittelter Investitionsindex einen Einfluss hat, sei aber gut. In Schwerin seien zum Beispiel für die Geothermie-Anlage und die Modernisierung der Heizkraftwerke mehr als 90 Millionen Euro investiert worden.

