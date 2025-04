Stand: 30.04.2025 07:01 Uhr Lübz: Waldolympiade startet in der Schule am Neuen Teich

Die jährliche Waldolympiade startet am Morgen in der Schule am Neuen Teich in Lübz (Landkreis Ludwigslust-Parchim). An der Aktion der Forstämter nehmen in den kommenden Wochen mehr als 4.000 Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen teil. An sechs verschiedenen Stationen können die Kinder ihre Fähigkeiten testen. Zum Beispiel beim Holzstapel umsetzen, Zapfenweitwurf oder Seilhangeln. Die Forstamtsmitarbeiter geben Wissenswertes über die Bäume und Tiere des Waldes weiter. In Lübz eröffnet Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) die Waldolympiade.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 30.04.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim