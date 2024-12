Stand: 27.12.2024 18:26 Uhr 14 Millionen Euro für Straßenbau im Landkreis Ludwigslust-Parchim

Der Landkreis Ludwigslust Parchim hat in diesem Jahr in 80 Projekte im Bereich Straßen- und Tiefbau investiert. Dafür standen 42 Millionen Euro im Haushalt bereit. Insgesamt hat der Landkreis nach Angaben eines Sprechers etwa 14 Millionen Euro für fast zehn Kilometer Straßensanierung ausgegeben. Die größte Summe floss in die Sanierung der Kreisstraße zwischen Kritzow und Gneven bei Schwerin. Von den knapp sechs Millionen Euro Baukosten wurden 90 Prozent über Fördermittel finanziert. Die Bauarbeiten haben zwei Jahre gedauert. Dabei wurde die gut drei Kilometer lange Strecke erneuert und parallel ein Radweg angelegt. Eine halbe Million Euro kostete die Sanierung der Radwege im Landkreis in diesem Jahr. Auch für die Instandhaltung von Straßenoberflächen hat der Kreis Geld in die Hand genommen. Hier wurden etwa 650.000 Euro auf knapp fünf Kilometer verbaut. Zusätzlich wurde Brücke in Neese bei Grabow saniert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 27.12.2024 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim