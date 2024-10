Stand: 10.10.2024 13:52 Uhr Plau am See: Stadtvertretung beschließt Nachtragshaushalt

Am Mittwochabend beschloss die Stadtvertretung in Plau am See einen Nachtrag in Höhe von 400.000 Euro zum Haushalt für dieses Jahr. Anlass war unter anderem eine Investition für die Errichtung eines Anbaus für die Grundschule Kantor-Carl-Ehrich und der Ankauf eines entsprechenden Grundstückes. 1,2 Millionen Euro will die Stadt insgesamt investieren - der Landkreis hat einen Zuwendungsbescheid in Höhe von 600.000 Euro zugesichert. Außerdem soll die Straße Zum Kalkofen angehoben werden - sie wurde von Hochwasser überspült. Die Kosten hierfür betragen rund 120.000 Euro. Laut Stadt gefährden die beschlossenen Maßnahmen nicht den Ausgleich des Haushaltes.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim