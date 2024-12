Stand: 30.12.2024 14:30 Uhr Zusatzbusse zum Silvesterfeuerwerk im Stralsunder Hafen

In Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) fahren Silvester zusätzlich zum geplanten Linienverkehr vier Busse zum Stralsunder Hafen. Die Zusatzbusse starten aus den Bereichen Viermorgen, Knieper West, Kleiner Wiesenweg und Devin um 17.30 Uhr. Für einen unbeschwerten Rutsch in das neue Jahr wird es in der Silvesternacht und am Neujahrsmorgen darüber hinaus auf insgesamt vier Linien zusätzliche Fahrten geben, heißt es von der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen. Mit der Nachtexpresslinie 60 in Stralsund können die Fahrgäste in der Silvesternacht von 20.20 Uhr bis Neujahr 04.20 Uhr unterwegs sein. Auf der Insel Rügen fahren auf den Linien 20 und 22 zwischen Bergen, Göhren und Sassnitz im Zeitraum zwischen 23 Uhr und 04 Uhr zusätzliche Busse im Stundentakt. Am Wendeplatz in Serams bestehen Umsteigemöglichkeiten. Ebenfalls zu Silvester ist der Ortsbus Göhren von 20 Uhr bis 01.30 Uhr unterwegs.

