Stand: 31.08.2024 12:38 Uhr Zinnowitz: Chlorgas in Bernsteintherme ausgetreten

In der Bernsteintherme in Zinnowitz (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist am Mittag Chlorgas ausgetreten. Das bestätigte eine Sprecherin des Landkreises. Demnach laufe aktuell ein Rettungseinsatz. Der Gefahrgutzug sei vor Ort, ebenso die Feuerwehr. Der gesamte Bereich um die Therme ist vorerst gesperrt und sollte laut Polizei weiträumig gemieden werden. Anwohner der Dünenstraße wurden gebeten Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Rund dreißig Personen wurden bereits aus der Therme in Sicherheit gebracht. Verletzte gäbe es bisher keine. Laut Anke Radlof, Sprecherin des Landkreises, haben zwei Techniker womöglich den Dampf eingeatmet und werden untersucht. Die Polizei schließt zurzeit einen Anschlag aus und vermutet vielmehr ein Leck in der Therme.

