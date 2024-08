Stand: 11.08.2024 07:51 Uhr Entwarnung nach Gasalarm in Möllenhagen

Am Sonnabend kurz vor Mitternacht sind in Möllenhagen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) Feuerwehr und Polizei wegen Gasgeruchs aus einem Abwasserschacht alarmiert worden. Laut Polizei nahmen daraufhin Einsatzkräfte der Feuerwehr gemeinsam mit Mitarbeitenden des Versorgungsunternehmens e.dis und der Stadtwerke Messungen an dem verdächtigen Schacht vor. Gegen 00:40 Uhr konnten sie Entwarnung geben: Es handelte sich um Faulgase aus dem Abwasser.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 11.08.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte