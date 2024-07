Stand: 14.07.2024 15:10 Uhr Wusterhusen: Sanierte Buchholz-Orgel erklingt wieder

Mit einem Festgottesdienst am Sonntag ist die Buchholz-Orgel in der Wusterhusener Johanneskirche (Landkreis Vorpommern-Greifswald) feierlich eingeweiht worden. Nach dreijähriger Sanierung erklang sie in einem Orgelkonzert erstmals wieder seit dem Jahr 2021. Damals hatte die Evangelische Kirchgemeinde Lubmin-Wusterhusen zum 180. Jubiläum der Orgel den Entschluss gefasst, die originale Buchholz-Orgel sanieren zu lassen und finanzielle Mittel dafür einzuwerben. Auch Fördermittel aus dem Landesfonds für Vorpommern und das östliche Mecklenburg machten die Wiederherstellung der historisch erhaltenen Orgel möglich. Realisiert wurde das in einer Orgelwerkstatt im brandenburgischen Eberswalde, so der Pommersche Evangelische Kirchenkreis.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald