Hofladen für regionale Lebensmittel in Wittenhagen eröffnet

Das Unternehmen "MEINE LANDFREUDE" hat in Wittenhagen (Landkreis Vorpommern-Rügen) einen Hofladen für regionale Produkte eröffnet. Das junge Unternehmen hatte sich nach einem Lager für den Versandhandel umgesehen, erklärt Geschäftsführerin Laura Zoch. Mit der Eröffnung des Hofladens würden vor Ort Synergien geschaffen. Der Standort sei sowohl Lager für Anlieferungen und Versand als auch durch den neuen Hofladen Anlaufpunkt für Kunden. Nach dem Onlinehandel und ihren sogenannten Pop-Up-Märkten in großen Einkaufszentren, zum Beispiel in Greifswald und Stralsund, sei nun ein weiteres Standbein dazu gekommen, so die Geschäftsführerin weiter. Gegründet wurde das Unternehmen, um regionalen Produkten eine bessere Vermarktung zu bieten. Die Unternehmensgründerinnen - Madleen Blum und Laura Zoch - betreiben das Unternehmen als Nebentätigkeit. Sie haben zwei Verkäuferinnen angestellt und sehen sich perspektivisch nach neuen Mitarbeitenden um.

