Stand: 11.10.2024 16:00 Uhr Wolgast: Fachtagung zum "Apostel der Pommern"

Bis Sonntag treffen sich Experten aus Deutschland und Polen in Wolgast (Landkreis Vorpommern-Greifswald) zur Fachtagung "Mission in eine Welt im Wandel. Die Reisen Bischof Ottos von Bamberg nach Pommern". Anlässlich des 900-jährigen Jubiläums der ersten Missionsreise (1124/25) in den polnischen Teil Pommerns, beleuchten archäologische, historische und kunstgeschichtliche Vorträge die Person Otto von Bamberg und sein Wirken. Ebenso werden die religiösen und sozialen Verhältnisse der spätslawischen Gesellschaft in einer Phase großer Umbrüche sowie die Rezeption des Heiligen und seines Handelns bis in die heutige Zeit thematisiert. Die Tagung wird organisiert von der Historischen Kommission für Pommern e.V., dem Instytut Historyczny der Universität Szczecin (Stettin) sowie von den Museen der Stadt Wolgast und der Regionalgesellschaft UsedomPeene mbH.

"Apostel der Pommern"

Insgesamt zweimal, 1124/1125 und 1128, machte sich der Heilige Otto auf eine lange und beschwerliche Reise von Bamberg aus in das heutige Pommern. Dort verkündete er den christlichen Glauben an die slawische Bevölkerung. Die beiden Missionsreisen schufen aber nicht nur die Grundlagen für die Christianisierung Pommerns, sondern waren auch ein wichtiger Faktor für den Epochenwandel des 12. Jahrhunderts im Land beiderseits der Odermündung. Das Besondere an seinen Missionierungen: Sie liefen friedlich ab und haben deshalb die Regionen Pommerns bis heute geprägt.

