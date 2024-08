Stand: 07.08.2024 13:45 Uhr 900 Jahre Pommern: Sonderausstellung Otto von Bamberg in Wolgast

Das Wolgaster Stadtmuseum (Landkreis Vorpommern-Greifswald) widmet sich in einer Sonderausstellung dem Leben Otto von Bambergs. Seine erste Missionsreise nach Pommern jährt sich zum 900. Mal. Als Bischof kam Otto von Bamberg in den Jahren 1124 und 1128 in die Region, um die Menschen zu missionieren. Auf 120 Quadratmetern werden bis zum 31. Oktober 2024 rund 70 Ausstellungsstücke gezeigt, die Leben und Werk Otto von Bambergs nacherzählen. Darunter Münzen, Kreuzanhänger, Taschengötter und das Schwert eines Fürsten. Die Stücke stammen unter anderem aus der Landesarchäologie Mecklenburg-Vorpommern und aus dem Diöezesanmuseum Bamberg. Auch einige Reliquien, die sich einst im Besitz des Bischofs befunden haben sollen, sind zu sehen.

Die Ausstellung richte sich nicht nur an Menschen, die an Religion interessiert sind, sagt Museumsleiter Stefan Rahde. "Sie ist auch für Menschen spannend, die sich für pommersche Landesgeschichte interessieren und sehen wollen, wie sich eben dieses Herzogtum entwickelt hat. Da bietet diese Ausstellung auch ein Forum für." Die feierliche Eröffnung findet am 7. August um 19 Uhr in der Wolgaster St.-Petri-Kirche statt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald