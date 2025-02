Stand: 19.02.2025 09:42 Uhr Woche der Führungen auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst

Auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst (Landkreis Vorpommern-Rügen) und im Küstenvorland hat am Montag die Woche der Führungen begonnen. Bis zum 22. Februar können Einwohner an kostenlosen Führungen teilnehmen, so der Geschäftsführer des Tourismusverbands Fischland-Darß-Zingst, Thomas Kalweit. "Wir möchten den Einwohnern und Einwohnerinnen die Möglichkeit geben, ihre Heimat aus einer neuen Perspektive zu erleben und ihre Verbundenheit mit der Region zu stärken." Gleichzeitig sei es ein Anliegen, die wertvolle Arbeit der Gästeführer und -führerinnen zu würdigen, "die mit ihrem Wissen und Engagement unvergessliche Erlebnisse schaffen." Auf dem Programm stehen unter anderem Führungen durch Barth, Ahrenshoop, Dierhagen, Wustrow, Born, Zingst und das Ribnitzer Große Moor. Das Kunstmuseum Ahrenshoop bietet in diesem Jahr außerdem kostenlose Kulturführungen für Einwohner an. Anlass für die Aktion ist der Weltgästeführertag am 21. Februar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 19.02.2025 | 12:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen