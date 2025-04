Stand: 30.04.2025 09:30 Uhr "Wir sind wieder wer": Junge Ringerin aus Grimmen ist Deutsche Meisterin

Die 12-jährige Hanna Steinmeyer aus Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist Deutsche Meisterin im Ringen. Sie gewann bereits Anfang April den Titel in der Gewichtsklasse bis 35 Kilogramm. Wie ein Sprecher der Stadt jetzt mitteilte, sei das die erste Goldmedaille seit 30 Jahren für die ehemalige Ringerhochburg Grimmen. Hanna sei außerdem das erste Mädchen, das jemals im Ringen eine Medaille für den Landkreis Vorpommern-Rügen geholt hat. Dazu holte sie die erste Medaille überhaupt für den "Athletic Energy Grimmen e.V.", der 2017 gegründet wurde. Insgesamt traten sechs Juniorinnen des Vereins bei den Deutschen Meisterschaften im Saarland in den Altersklassen U14 und U17 an, die ebenfalls gute Ergebnisse erzielten, allerdings nicht auf dem Treppchen landeten. "Wir sind wieder wer", sagte Trainer Mathias Schuck stolz. Der Verein "Athletic Energy" hat insgesamt fast 200 Mitglieder, davon sind 50 in der Abteilung Ringen aktiv.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 30.04.2025 | 12:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen