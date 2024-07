Stand: 22.07.2024 12:04 Uhr Welcome Center Vorpommern-Rügen auf Fachkräftesuche in Badeorten

Das Welcome Center Vorpommern-Rügen startet am Dienstag seine Sommerkampagne "365 Tage Urlaubsfeeling“. Die Mitarbeiter wollen in erster Linie Urlauber für die Region begeistern und sie ihnen als attraktiven Wohnort schmackhaft machen - ganz nach dem Motto "Leben, wo andere Urlaub machen". Bei jedem der insgesamt fünf Termine ist jeweils ein Partner mit an Bord. Den Auftakt am Zingster Kurhaus in der Nähe der Seebrücke macht das Bildungsministerium. Es sollen also vor allem Lehrer angesprochen werden und solche, die es werden wollen. Am Mittwoch an der Seebrücke Wustrow ist dann die Hochschule Stralsund dabei. Die nächsten Stationen bis zum 7. August sind in Baabe, Göhren und Stralsund. Das Team des Welcome Centers hat Stellenanzeigen und Ausbildungsmöglichkeiten von verschiedenen regionalen Unternehmern parat, um die Arbeitsmöglichkeiten im Landkreis vorzustellen.

