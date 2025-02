Stand: 10.02.2025 13:44 Uhr Weihnachtshaus Trantow: Macher übergeben Spenden ans Kinderhospiz

Familie Mohrbach aus Trantow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) schmückt jedes Jahr zu Weihnachten ihr Haus mit tausenden Dekoartikeln, lädt zu einem kleinen Weihnachtsmarkt ein und sammelt Spenden für den guten Zweck. Die wurden am Montag zum Tag der Kinderhospizarbeit in Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) an den Förderverein Kinder- und Jugendhospiz Leuchtturm e.V. übergeben. 5.785 Euro sind so im vergangenen Jahr zusammengekommen. Damit hat sich die Summe aus dem Vorjahr nahezu verdoppelt. Damals waren es knapp 3.400 Euro. Seit mehr als 20 Jahren schmückt Familie Mohrbach ihr Haus und sorgt mit Bratwurst, Glühwein und Kinderpunsch für eine weihnachtliche Atmosphäre auf ihrem 2.500m² großen Grundstück. Im Gegenzug werden Spenden gesammelt, um den Förderverein zu unterstützen. In den vergangenen drei Jahren konnte der Verein bereits mehr als 900.000 Euro für den Bau des ersten Kinderhospiz in Stralsund sammeln. In diesem Jahr soll der Bau beginnen.

