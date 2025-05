Stand: 09.05.2025 17:02 Uhr Historischer Seebäderdampfer fährt wieder von Greifswald nach Lubmin

Das Ausflugsschiff "Stubnitz" fährt nach vielen Jahren Pause wieder von Greifswald nach Lubmin (Landkreis Vorpommern-Greifswald). Mit zwei Zwischenstopps in Wieck und Ludwigsburg werde sie zunächst mittwochs Greifswald mit dem Seebad Lubmin verbinden. Abfahrt ist mittwochs um 9 Uhr im Museumshafen, um 13 Uhr geht es von der Seebrücke zurück. Buchbar ist das Angebot mit Fahrradtransport und möglichem Busshuttle in beide Richtungen über die Website der Vorpommerschen Schifffahrtsgesellschaft.

Seebrücke in Lubmin musste erst ertüchtigt werden

Um die neue Verbindung zu ermöglichen, musste allerdings erst die Seebrücke in Lubmin ertüchtigt werden. In Rekordzeit habe ein Bündnis von Interessierten dafür gesorgt, dass hier wieder angelegt werden kann, so Kapitän Jens-Oliver Wermter. Die neuen Anlegeplattformen erleichtern auch den Übergang für Rollstuhlfahrer und Fahrräder. Die "Stubnitz" ist eines der letzten betriebsfähigen historischen Seebäderschiffe. Erst in den 1980ern ist die Dampfmaschine gegen einen Diesel ersetzt worden. "Zehn Jahre älter als die "Titanic", aber schwimmt besser", so Kapitän Jens-Oliver Wermter mit einem Augenzwinkern.

