06.11.2024 Wartungsarbeiten auf der Zecheriner Brücke beginnen

Schlauchleitungen und Hydrauliköl müssen an der Zecheriner Brücke (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ausgetauscht werden. Um diese Arbeiten durchzuführen, sind mehrere Brückenzüge erforderlich. Deshalb wird die B 110 im gesamten Bereich der Brücke am Mittwochabend für mehrere Stunden gesperrt und zwar von 20:00 bis 24:00 Uhr, teilt das zuständige Straßenbauamt in Neustrelitz mit. Diese Arbeiten seien notwendig, um die Infrastruktur zu erhalten. Je nachdem, wie die Arbeiten voran gehen, ist gegebenenfalls eine weitere Sperrung der Zecheriner Brücke erforderlich. Diese ist für den Donnerstag geplant, ebenfalls von 20:00 bis 24:00 Uhr.

