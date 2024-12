Stand: 07.12.2024 11:00 Uhr Vorpommern stimmen sich auf Weihnachten ein

In Vorpommern öffnen am zweiten Adventswochenende zahlreiche kleine vorweihnachtliche Märkte. In Tutow werden von 11 bis 17 Uhr Deko und Weihnachtsgeschenke angeboten. In Zempin auf Usedom lädt der Heimatverein von 14 Uhr an zum bummeln ein. In Peenemünde ist Winterfest am Schullandheim, nach Elmenhorst kommt um 16 Uhr der Nikolaus und auf dem Pferdehof Gribow bei Züssow gibt es eine Pferdeshow zu sehen und anschließend ist dort Tanz unterm Sternenhimmel. Im Fischerdorf Wieck, das zu Greifswald gehört, veranstaltet der Heimatverein zusammen mit dem Stadtmarketing das ganze Wochenende lang einen maritimen Adventsmarkt, beispielsweise mit Auftritt eines Shanty-Chors. In Loitz tritt hingegen ein Schlagerduo auf dem geschmückten Marktplatz auf. Und das Darß-Museum in Prerow lädt bis Anfang Januar an jedem Wochenende zum Advents- und Raunächtemarkt ein.

