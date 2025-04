Stand: 06.04.2025 12:55 Uhr Seil über den Radweg gespannt: Kind stürzt vom Fahrrad

Nach einem Unfall in der Nähe von Stavenhagen sucht die Polizei nach einem Unbekannten. Wie die Beamten mitteilen, war ein 13 Jahre altes Mädchen am Sonnabend Abend mit dem Fahrrad auf dem Rad- und Wanderweg um den Kastorfer See unterwegs. Plötzlich sei das Kind durch ein Seil vom Rad gerissen worden, das über den Weg gespannt war. Das Mädchen wurde leicht verletzt. Zur Zeit des Unfalls habe das Kind in der Nähe ein Auto gesehen. Das Mädchen fuhr nach Hause und kehrte kurz darauf mit ihrem Vater zur Unfallstelle zurück. Das Auto und das Seil waren nicht mehr da. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet mögliche Zeugen, sich zu melden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte