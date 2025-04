Stand: 06.04.2025 11:02 Uhr Krakow am See: Junger Motorradfahrer schwer verletzt

Ein Motorradfahrer hat sich bei einem Unfall in Krakow am See (Landkreis Rostock) schwer verletzt. Laut Polizei konnte der 22-Jährige am Samstagabend seine Fahrspur in einer Kurve nicht halten, es kam zum Zusammenstoß mit einem Auto. Der Dirtbike-Fahrer stürzte und verletzte sich schwer an Rumpf und Kopf, einen Helm hatte er nicht auf. Die Polizei geht davon aus, dass er betrunken war. Um das zu klären, ist eine Blutprobe genommen worden. Der 22-Jährige hat keinen Führerschein, sein Dirtbike war weder zugelassen noch versichert. Der Sachschaden am Motorrad und am Auto wird auf insgesamt 1.700 Euro geschätzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 06.04.2025 | 08:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Rostock