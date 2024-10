Stand: 15.10.2024 07:25 Uhr Universität Greifswald begrüßt rund 1.500 neue Studierende

Mit der Feierlichen Immatrikulation hat am Montag das Wintersemester für die fast 1.500 neuen Studierenden an der Universität Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) begonnen. Nach der Veranstaltung im Dom St. Nikolai, dem Gründungsort der Universität, haben Rektorin Katharina Riedel und Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Bündnis90/Die Grünen) traditionell ein Fass Freibier angestochen. Rund ein Drittel der neuen Studierenden kommt nach Angaben der Universität aus Mecklenburg-Vorpommern, etwa zehn Prozent aus dem Ausland. Insgesamt sind 101 Länder an der Universität Greifswald vertreten. Wie ein Sprecher mitteilte, gebe es einen deutschlandweiten Trend, dass die Neueinschreibungen an Hochschulen teilweise dramatisch zurückgehen. In Greifswald sind es in diesem Jahr rund 100 mehr als zum Start des Wintersemesters 2023/2024. Allerdings ist die Zahl der insgesamt eingeschriebenen Studierenden um 500 auf jetzt etwas mehr als 9.800 zurückgegangen.

