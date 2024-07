Stand: 04.07.2024 18:17 Uhr Unimedizin Greifswald: Blutspender dringend gesucht

Die Blutspende Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) sucht dringend Spender aller Blutgruppen. Derzeit würden die Vorräte nur für maximal zwei Tage reichen, die aber wegen vieler Unfälle und der Behandlung der Verletzten schnell aufgebraucht seien, so ein Sprecher. Auch am Sonnabendvormittag hat die Blutspende geöffnet. Spender erhalten 20 Euro Aufwandsentschädigung an den Universitätsklinika Greifswald und Rostock.

