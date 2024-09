Stand: 03.09.2024 06:30 Uhr Unfallopfer bei Strasburg erliegt schweren Verletzungen

Auf der L32 bei Strasburg (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist am Montagnachmittag ein 81-jähriger Mann bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Laut Aussagen der Polizei kam der Fahrer mit seinem Auto auf gerader Strecke links von der Fahrbahn ab und krachte frontal gegen einen Baum. Der 81-Jährige erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Die Unfallursache ist bislang ungeklärt, so die Polizei weiter. Es folgen weitere Ermittlungen durch einen Sachverständigen. Mit vier Fahrzeugen und 17 Kameraden war die Freiwillige Feuerwehr Strasburg im Einsatz. Die L32 war für etwa zwei Stunden gesperrt.

