Stand: 10.03.2025 08:13 Uhr Unfälle in Vorpommern: Eine Frau schwer verletzt

Zwischen Ducherow und Neu Kosenow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) sind am Sonntagnachmittag vier Autos kollidiert. Eine 32-jährige Fahrerin hatte nicht bemerkt, dass der Verkehr vor ihr langsamer wird. Sie konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf einen Kleintransporter auf. Der wurde daraufhin auf einen anderen Pkw geschoben. Diese Situation hat eine 37-Jährige dahinter auch erst zu spät erkannt und fuhr mit ihrem Auto in die Gruppe gekracht. Die Fahrerin wurde dabei schwer verletzt. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in Krankenhaus gebracht. Eine 52-Jährige im Auto vor ihr erlitt leichte Verletzungen und kam ebenfalls ins Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Die B109 war nach der Kollision der vier Fahrzeuge voll gesperrt.

Zusammenstoß nach Überholmanöver auf B110

Zwischen Pinnow und Murchin (Landkreis Vorpommern-Greifswald) sind am Sonntagnachmittag ebenfalls zwei Autos zusammengestoßen. Ein 72-Jähriger wollte einen Traktor überholen und hat ein entgegenkommendes Auto übersehen. Der 39-Jährige darin versuchte auszuweichen, es kam aber dennoch zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand. Der Schaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Die B110 musste teilweise gesperrt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 10.03.2025 | 09:35 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald