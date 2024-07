Stand: 02.07.2024 15:09 Uhr Ueckermünder Heide: Sechs junge Seeadler beringt

In dichten Baumkronen der Ueckermünder Heide versteckt, wachsen junge Seeadler auf. Jetzt hat ein Team um Revierleiter Fabian Maerkel vom Bundesforstbetrieb Vorpommern-Strelitz sechs Jungvögel beringt. „Wir haben acht Horste kontrolliert und insgesamt acht junge Adler gefunden, von denen wir sechs entsprechend markieren konnten“, sagte Maerkel. Die Beringung am Fuß der Tiere zeige den Geburtsort sowie das Geburtsjahr und helfe, den Bestandsverlauf und die Lebensräume nachzuvollziehen. „Die Bäume zweier Adlerhorste waren zu instabil für den Kletterer. Doch die Drohnenbilder zeigten jeweils ein Jungtier pro Horst“, so Maerkel. Die Seeadler finden auf der rund 9.500 Hektar großen Naturerbefläche, die sich an der Grenze zu Polen von Altwarp bis Glashütte erstreckt, geeignete Lebensräume mit großflächigen Waldflächen als Brutrevier sowie zahlreichen Gewässern und Feuchtgebieten als Jagdrevier. Die Ueckermünder Heide gehört zu einem der größten geschlossenen Waldgebiete Mitteleuropas, das sich dies- und jenseits der Grenze zu Polen erstreckt.

