Stand: 24.09.2024 06:50 Uhr Trent: 15.000 Euro Fördermittel für St. Katharinenkirche

Die St. Katharinenkirche in Trent auf Rügen (Landkreis Vorpommern-Rügen) bekommt 15.000 Euro von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD). Nach Angaben von Pastor Martin Holz ist das Geld für die dringend notwendige Sanierung der Feuchtschäden an der Kirche bestimmt. Das Mauerwerk soll innen und außen aufgearbeitet werden, genau wie das Fundament und der Sockel. In diesem Bereich hat die Feuchtigkeit dem Bauwerk sehr zugesetzt. Damit die Nässe künftig nicht mehr eindringen kann, soll das Gelände im Umfeld der Kirche reguliert werden, heißt es. Auch Pfeiler haben bereits erste Schäden. Die evangelische St. Katharinenkirche markiert sowohl den Weg von Bergen über Vaschvitz nach Altenkirchen auf Wittow als auch den Weg nach Schaprode mit dem Fährhafen zur Insel Hiddensee. Der Chor sei vermutlich bereits um 1400 gebaut worden, während das neue Langhaus erst Ende des 15. Jahrhunderts entstanden sein soll. Um 1602 seien an der Nordseite des Chores die Sakristei und an der Südseite die Taufkapelle entstanden. Am kommenden Sonntag wird hier Erntedank mit einem anschließenden Festumzug mit alter landwirtschaftlicher Technik durch Alt-Trent gefeiert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 23.09.2024 | 12:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen