Stand: 02.10.2024 15:30 Uhr Torgelow: Vorpommern-Greifswald würdigt Ehrenamtler

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald hat am Dienstagabend in Torgelow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) zum zwölften Mal den Ehrenamtspreis vergeben. Insgesamt wurden 49 Menschen und Vereine gewürdigt, die sich ehrenamtlich im Bereich Bildung, Soziales oder Kultur engagieren. "Ehrenamtliches Engagement macht unser aller Leben, unsere Region so viel bunter und liebenswerter", sagte Landrat Michael Sack (CDU), der die Geehrten gemeinsam mit Kreistagspräsidentin Sandra Nachtweih (CDU) würdigte.

Publikumspreis wird noch vergeben

Zu den prämierten Vereinen und Initiativen zählten unter anderem der Förderverein Kinder- und Jugendhospiz Leuchtturm, die Katastrophenschutzeinheit des Landkreises, der Gützkower Carnevals Club und der Förderverein der Kultur, Bildung und Sport Strasburg. In der Kategorie ehrenamtliche Bürger wurde unter anderem Christhilde Hansow aus Eggesin, die sich seit etwa 50 Jahren als Trainerin und Funktionärin in der Sportvereinigung "Eggesin 90" engagiert, sowie Astrid und Burkhard Rademacher, die sich in Liepgarten um den Feuerwehrnachwuchs kümmern, ausgezeichnet. Auch in diesem Jahr wird erneut ein Publikumspreis unter allen Prämierten vergeben. Die Votings erfolgen online. Wann genau die Abstimmung startet, steht noch nicht fest.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 02.10.2024 | 17:30 Uhr