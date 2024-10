Stand: 18.10.2024 06:55 Uhr Tödlicher Unfall in der Nähe von Barth

Bei einem Unfall in der Nähe von Barth (Landkreis Vorpommern-Rügen) sind am Donnerstag zwei Menschen ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 71-jähriger Autofahrer aus Richtung Michaelsdorf kommend nach links auf die Kreisstraße in Richtung Fuhlendorf abbiegen. Dabei nahm er einem 32-jährigen Motorradfahrer die Vorfahrt, so dass die Fahrzeuge kollidierten. Beide Männer wurden bei dem Unfall laut Polizei so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starben. Um die genaue Unfallursache zu klären, entschied die Staatsanwaltschaft Stralsund, einen DEKRA-Gutachter einzusetzen. Bis er zu einem Ergebnis kommt, könnte es aber mehrere Tage dauern, so ein Polizeisprecher. Die Straße musste für die Unfallaufnahme für rund vier Stunden teils voll gesperrt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 18.10.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen