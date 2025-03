Stand: 19.03.2025 09:22 Uhr Tag des Gesundheitsamtes in Grimmen

Das Gesundheitsamt des Landkreises Vorpommern-Rügen öffnet am Mittwoch seine Türen für Besucher. Am Tag des Gesundheitsamtes präsentieren sich die sechs Fachgebiete bis 16 Uhr am Standort Grimmen. In diesem Jahr steht der Tag unter dem Motto "Klimawandel und Gesundheit". Die Besucher können sich in einer Wanderausstellung über die gesundheitlichen Zusammenhänge von Klima und Ernährung informieren. Es gibt Rezeptideen mit sogenannten Superfoods und auch Pilzberater des Kreises sind vor Ort. Die kleinen Gäste können sich an Bastelstationen spielerisch mit Themen wie Sonnenschutz und Zahngesundheit auseinandersetzen. Außerdem können sie mit ihren Kuscheltieren die Teddyklinik besuchen. An verschiedenen Infoständen präsentieren sich unter anderem die Verbraucherzentrale und die Krebsgesellschaft. Die Gäste können darüber hinaus ihren Impfstatus überprüfen lassen und Erste-Hilfe-Kenntnisse auffrischen. Den Tag des Gesundheitsamtes gibt es seit 2019. Ähnliche Veranstaltungen gibt es auch in Neubrandenburg, Parchim und Wismar.

