Stand: 11.01.2025 09:06 Uhr Sturmflutwarnung: Sperrwerk in Greifswald geschlossen

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) hat für die vorpommersche Küste eine Sturmflutwarnung herausgegeben. Seit Freitagabend steigen die Wasserstände. Der höchste Pegelstand wird vom BSH gegen Samstagmittag erwartet und soll bei etwa 1,15 Meter über dem mittleren Wasserstand liegen. In Greifswald wurde bereits Freitagabend das Sperrwerk in Wieck geschlossen. Das Hafenamt Stralsund hat als erste Maßnahme die Zugänge zu den Kanälen der Hafeninsel gesperrt. Autofahrer, die ihre Fahrzeuge an den Stadtkanälen abgestellt haben, sollten diese umparken, heißt es von der Stadt.

