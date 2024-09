Stand: 23.09.2024 15:24 Uhr Sturmflutschutz: Neue Buhnen vor Prerow

An der Ostseeküste vor Prerow (Landkreis Vorpommern-Rügen) werden ab Anfang Oktober neun neue Buhnen gebaut sowie sechs bestehende verlängert. Am Strand sollen Buhnenpfähle aus Kiefernholz eingerammt werden, heißt es aus dem Umweltministerium des Landes. Ab der Wasser-Strand-Linie dann ein FSC (Forest Stewardship Council) zertifiziertes Hartholz, da dieses resistent gegen die Schiffsbohrmuschel (teredo navalis) sei. Bis Ende Februar 2025 sollen die Rammarbeiten abgeschlossen sein. Die Kosten liegen bei rund einer Million Euro. An der Finanzierung beteiligt sich der Bund mit 70 Prozent im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“, 30 Prozent der Kosten werden durch das Land Mecklenburg-Vorpommern aufgebracht.

