Stand: 11.12.2024 07:34 Uhr Stralsunder Student entwickelt Digital-Orthese

An der Stralsunder Hochschule (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist eine neue, digitale Orthese entwickelt worden. Diese könnte zukünftig in der Orthopädie zum Einsatz kommen. Die Idee dazu hatte der Maschinenbau-Student Paul Büttner zusammen mit seinem Dozenten Sven Klimaschewski. Der Prototyp wird am Unterarm getragen und stammt aus dem 3-D Drucker. Beim Tragen der Orthese erfasst diese über Sensoren aktuelle Gesundheitswerte des Nutzers, zum Beispiel Puls, Temperatur und Sauerstoffsättigung. Da die Orthese derzeit ein Prototyp ist, braucht es weitere Tests, um sie auf den Markt zu bringen. Dafür werden nun noch Partner gesucht.

