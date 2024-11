Stand: 27.11.2024 06:30 Uhr Stralsunder Handballverein hat neuen Sponsor

Der Stralsunder Handballverein (Landkreis Vorpommern-Rügen) konnte die Lottogesellschaft Mecklenburg-Vorpommern (Lotto MV) als neuen Sponsor gewinnen. Der Handball-Drittligist habe in der vergangenen Saison eine beeindruckende Weiterentwicklung genommen, so die Begründung der Gesellschaft. "Der Aufstieg ist lediglich einer von vielen Nachweisen für das Engagement und die Leidenschaft aller Beteiligten", sagt Hubert Ludwig, Geschäftsführer von Lotto Mecklenburg-Vorpommern. Die Freude bei den Stralsunder Sportlern ist groß. Diese Partnerschaft habe für den Verein eine doppelte Bedeutung, sagt SHV-Geschäftsführer Steffen Fischer. Diese sei ein starkes Signal für die wachsende Attraktivität und das Vertrauen in den Handballsport in unserer Region. Gleichzeitig aber auch Ansporn, den eingeschlagenen Weg mit noch mehr Energie und Leidenschaft fortzusetzen. Der Stralsunder Verein ist mit über 500 Mitgliedern der größte Handballverein Mecklenburg-Vorpommerns.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen