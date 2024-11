Stand: 01.11.2024 14:44 Uhr Stralsunder Frauenschutzhaus wieder geöffnet

Vor gut einem Jahr war das Frauenschutzhaus Stralsund (Kreis Vorpommern-Rügen) aus seinem Domizil ausgezogen. Die Räume waren veraltet und renovierungsbedürftig. Nun sind Fußböden, Elektrik und Sanitäranlagen erneuert. Zwei Wohnungen werden für große Familien vorgehalten, also für Frauen mit drei bis fünf Kindern. Außerdem gibt es ein Zimmer für Frauen, die ein kleines Haustier mit ins Frauenschutzhaus nehmen möchten. Nach der Sanierung seien die Räume hell und offen, sagt Leiterin Uta Macpolowski. Die Stralsunder Wohnungsbaugesellschaft (SWG) hat die Räume renovieren lassen und sie nun an den Träger "STARK MACHEN e.V." übergeben. In der Stralsunder Einrichtung finden bis zu acht Frauen und deren Kinder Schutz vor häuslicher Gewalt. Vier Mitarbeiterinnen beraten die Frauen. Im Mai 2023 war dem Träger "STARK MACHEN e.V." vom Land die Verantwortung für das Haus übergeben worden, nachdem der vorherige Träger zurückgetreten war.

