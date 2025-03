Stand: 17.03.2025 14:00 Uhr Stralsunder Boxer holen Titel bei "Fight Night"

Bei der zehnten Benefiz Fight Night in Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) sind die Titel in der Hansestadt geblieben. Im ersten Hauptkampf am Samstagabend stieg der achtmalige deutsche Meister Sebastian Möller aus Stralsund in den Ring, um sich um den Titel "Benefiz Fight Night Champion" zu holen. Es war sein erster Boxkampf nach seinem Karriereende vor zehn Jahren. Der 34-Jährige setzte sich nach Punkten gegen den Rostocker Olexander Chernomorets durch. Im zweiten Hauptkampf des Abends setzte sich dann auch der zweite Lokalmatador Robert Post durch. Er siegte gegen den Rostocker Matthias Braun. Post gewann nach Punkten und darf sich nun "Fight Night Champion" nennen. Vor den Hauptkämpfen boxten Sportler aus der Region gegeneinander. Danach trafen in 13 Benefiz-Duellen Freiwillige aus den Bereichen Sport, Wirtschaft, Politik und Kultur gegeneinander an, darunter Handwerker, Tätowierer und Sanitäter. Die Einnahmen kommen verschiedenen Kindereinrichtungen in Stralsund zu Gute.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 17.03.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen