Stand: 13.02.2025 18:24 Uhr Stralsund: Zugführer verhindert Unfall durch Notbremsung

In Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) konnte ein Zugführer am Donnerstagmorgen am Bahnübergang Tribseer Damm nur durch eine Notbremsung einen schweren Unfall verhindern. Nach Angaben der Bundespolizei war eine Person bei geschlossener Schranke auf die Gleise gelaufen. Da der Zug sofort stoppte, blieb die Person unverletzt. Der Übergang war für eine halbe Stunde gesperrt. Das hatte auch Auswirkungen auf den Stadtverkehr. Drei weitere Züge fuhren in der Folge verspätet los. Die Bundespolizei weist ausdrücklich darauf hin, Gleise bei geschlossener Schranke und rotem Blinklicht nicht zu betreten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 13.02.2025 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen