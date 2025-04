Stand: 28.04.2025 07:15 Uhr Polizei Malchin sucht Graffiti-Sprüher

Die Polizei Malchin sucht nach bislang unbekannten Tätern, die am Sonntag mehrere Graffiti mit schwarzer Farbe an Haus- und Garagenwänden in Neukalen angebracht haben. Dabei handelt es sich um Zahlen und Buchstaben. Insgesamt stellte die Polizei an fünf Objekten entsprechende Schriftzüge fest. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf rund 600 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich bei der Polizei Malchin zu melden.

