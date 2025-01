Stand: 31.01.2025 07:18 Uhr Stralsund: Prozess gegen 17-Jährige wegen Mordes geht in Schlussphase

Mehr als zwei Wochen nach Prozessbeginn gegen eine 17-Jährige wegen Mordverdachts geht der Prozess nun in die Schlussphase. Für den vierten Verhandlungstag werden weitere Zeugen gehört und Beweise aufgenommen, so eine Sprecherin des Landgerichts Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen). Ein Urteil wird für Mitte Februar nach den Winterferien erwartet. Die Jugendliche soll im vergangenen Jahr in Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) einen 59-Jährigen mit einem Getränk betäubt und dann mit einem Frühstücksbrettchen tödlich am Kehlkopf verletzt haben. Mitangeklagt ist ein 50-Jähriger wegen des Verdachts der unterlassenen Hilfeleistung, weil er die Tat nach Ansicht der Staatsanwaltschaft Stralsund nicht verhindert habe.

