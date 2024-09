Stand: 16.09.2024 11:00 Uhr Stralsund: Nach Fosen-Insolvenz Arbeiten an "Greif" fortgesetzt

Die Arbeiten am Segelschulschiff "Greif" gehen in Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) weiter. Trotz des vorläufigen Insolvenzverfahrens der Fosen Yard Stralsund GmbH werde an dem Traditionssegler gearbeitet, so eine Sprecherin der Hansestadt Greifswald (Landkreis-Vorpommern-Greifswald). Im Moment würden Stahlarbeiten ausgeführt. So soll die Außenhaut der "Greif" ab Freitag so vorbereitet werden, dass sie anschließend neu konserviert werden kann. Mehr könne man leider noch nicht sagen. Die Stadtverwaltung und der Eigenbetrieb würden intensiv an einer Lösung arbeiten. Seit knapp zwei Jahren wird der Traditionssegler, der bis 1990 unter dem Namen "Wilhelm Pieck" in See gestochen war, in der Stralsunder Werft generalüberholt.

