Stand: 19.12.2024 08:27 Uhr Stralsund: Eisbahn bleibt bis ins neue Jahr geöffnet

Gute Nachrichten für alle Eislaufbegeisterten: Die Eisbahn auf dem Neuen Markt in Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) verlängert aufgrund der großen Nachfrage ihre Betriebszeit bis zum 5. Januar 2025. Damit bleibt die beliebte Winterattraktion auch nach den Feiertagen geöffnet und Besucher können unbeschwerte Stunden auf dem Eis genießen, heißt es von den Stadtwerken Stralsund. Auch andernorts stehen die Eisbahnen für Gäste noch bis in das nächste Jahr offen. Die Eis-Arena in Heringsdorf auf Usedom (Landkreis Vorpommern-Greifswald) nahe der Seebrücke hat voraussichtlich bis zum 9. März 2025 geöffnet. Und auf der Insel Rügen können ebenfalls noch ein paar Runden auf dem Eis gedreht werden - in Sellin bis zum 16. Februar 2025.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 19.12.2024 | 12:40 Uhr