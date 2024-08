Stand: 07.08.2024 18:00 Uhr Stralsund: Die "Stubnitz" liegt endlich im Stadthafen

Das Kulturschiff "MS Stubnitz" ist wieder im Wasser und im Stadthafen in Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) angekommen. Ein defekter Schiffslift auf der Volkswerft in Stralsund hatte für tagelange Verzögerung gesorgt. Am Mittwoch war sie mit dem Brückenzug zur Mittagszeit von der Volkswerft in den Stadthafen gefahren und dort feierlich begrüßt worden. Die 80 Meter lange "Stubnitz" war 1964 in der Volkswerft vom Stapel gelaufen. Jetzt ist das ehemalige Schiff der DDR-Hochseefischerei in Stralsund überholt worden. Damit hat es wieder eine Klassifikation für fünf Jahre. Am Liegeplatz 10 lädt die Crew der "Stubnitz" bis Freitag zum Open Ship ein. Und bevor die "Stubnitz" am Sonntag wieder Kurs auf Hamburg nimmt, sind noch einige Veranstaltungen an Bord geplant.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen