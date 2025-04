Stand: 09.04.2025 06:00 Uhr Stralsund: 1.900 Job-Chancen in Vorpommern-Rügen

Fast 20 regionale Unternehmen sind heute auf der Jobmesse in Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) anwesend, die von dem Jobcenter Vorpommern-Rügen und der Agentur für Arbeit Stralsund organisiert wird. Im Landkreis Vorpommern-Rügen gibt es momentan 1.900 offene Stellen auf dem Arbeitsmarkt. Jobmessen bieten durch den persönlichen Kontakt die Möglichkeit, Arbeitssuchende und Unternehmen zusammenzuführen. Die Betriebe kommen aus unterschiedlichen Branchen, zum Beispiel der Tourismus-, Handwerks- und Pflegebranche. Von 10 bis 14 Uhr ist die Messe in den Räumen des Berufsinformationszentrums in Stralsund zu finden. Sie richtet sich an Arbeitslose, Geflüchtete und Beschäftige. Zuletzt hatten die Organisatoren eine Jobmesse in Bergen auf Rügen ausgerichtet, die von mehr als 200 Interessierten besucht wurde.

