Stolpe an der Peene: Gemeinde lässt Fährhaus bauen

In Stolpe an der Peene (Landkreis Vorpommern-Greifswald) will die Gemeinde ein Fährhaus bauen lassen. Das hat der wiedergewählte Bürgermeister Marcel Falk (SPD) Dienstagabend in der Gemeindevertretung angekündigt. Damit sei auch die Fähre für Fußgänger und Radfahrer für die kommenden Jahrzehnte gesichert, so Falk. Vor wenigen Monaten war noch nicht klar, wie es mit der Fähre weitergehen soll. Der neu gegründete "Heimatverein Stolpe an der Peene" übernimmt sie. Für ihren Betrieb bekommt er jedes Jahr Geld eines Windbauern - das sind zwischen 25.000 und 30.000 Euro. Ein entsprechender Vertrag sei bereits auch unter Mithilfe des Energieministeriums geschlossen worden, sagte Falk dem NDR. In dem geplanten Fährhaus sollen ein Aufenthaltsraum für den Fährmann, ein Regionalladen, Toiletten, ein Fischputzplatz für Angler und ein Museum eingerichtet werden.

VIDEO: Peene-Fähre droht das Aus: Stolpe fehlen 20.000 Euro (3 Min)

