Stand: 15.07.2024 09:55 Uhr Stöpsel raus: Greifswalder Freizeitbad wird grundgereinigt

Wegen der jährlichen Grundreinigung bleibt das Freizeitbad in Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) drei Wochen lang geschlossen. In dieser Zeit werden zwei Millionen Liter Wasser aus den Becken gelassen. Danach werden die Fliesen mit einem Hochdruckreiniger geputzt. Außerdem müssen rund 4.200 Quadratmeter Außenfassade und Treppen gereinigt werden. Am 1. August öffnet das Freizeitbad dann in neuem Glanz.

