Stern des Sports: Greifswalder Verein verpasst Podest

In Berlin hat das Team Radsport der HSG Universität Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) einen Podestplatz bei der Preisverleihung „Sterne des Sports“ verpasst. Mit dem Preis werden Sportvereine aus ganz Deutschland ausgezeichnet, die sich gesellschaftlich besonders engagieren. Die Greifswalder setzen sich dafür ein, vor allem Heranwachsende im Radsport zu fördern. Alle Vereinsmitglieder können kostenlos professionelle Ausrüstung und Fahrräder ausleihen. So will der Verein auch einkommensschwachen Familien den Radsport ermöglichen. Dafür haben die Greifswalder ein Preisgeld von 1.000 Euro erhalten. Trotz des verpassten Podests freut sich das Team Radsport über die Auszeichnung. Teamchefin Antje Vogelgesang: „Wir sind super happy über den vierten Platz und sehr stolz, dass wir Teil dieses Tages sein durften!"

Erster Platz für Sportverein aus Flensburg

Insgesamt hatten sich 17 Vereine aus allen Bundesländern für das Bundesfinale qualifiziert. Den Stern des Sports in Gold hat der Turn- und Sportbund Flensburg gewonnen. Der Verein hat die Kampagne „Mach mit! Handy aus.“ ins Leben gerufen. Das Projekt will Umkleideräume zu einem sicheren Ort machen, wo Kinder keine Angst haben, von anderen fotografiert zu werden. Der erste Platz ist mit einem Preisgeld von 10.000 Euro dotiert.

