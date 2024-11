Stand: 19.11.2024 10:07 Uhr Stadtbibliothek Ribnitz-Damgarten ist "Bibliothek des Jahres"

Die Stadtbibliothek Ribnitz-Damgarten (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist als Bibliothek des Jahres ausgezeichnet worden. Der Preis wird alle zwei Jahre vom Landesverband der Bibliotheken in Mecklenburg-Vorpommern vergeben. Damit werden Bibliotheken ausgezeichnet, die mit kreativen, nachhaltigen und innovativen Projekten auf besondere Weise in die Gesellschaft wirken. Der Verbandsvorsitzende, Silvio Witt, betonte vor allem die "frische Bewerbung" der Einrichtung aus Ribnitz-Damgarten, die ihre Auszubildenden aktiv in die Projekte einbindet. Die Jury lobte die kreativen Angebote wie Makerspace und Gaming für Kinder und Jugendliche, aber auch die Saatgutbibliothek. Der Preis ist mit 2.000 Euro dotiert. Die Volksbank Vorpommern fördert den Preis zusätzlich mit einer Schenkung von 1.000 Euro. Bibliotheksleiterin Katinka Friese wünscht sich, dass in Zukunft die Barrierefreiheit umgesetzt wird, "so dass wirklich alle Menschen gleichermaßen an unseren Angeboten und Veranstaltungen teilnehmen können". Die zwei Häuser in Ribnitz und Damgarten wurden im vergangenen Jahr von 36.000 Menschen besucht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 19.11.2024 | 12:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen