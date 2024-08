Stand: 20.08.2024 19:00 Uhr Stadt Anklam erstattet Anzeige wegen rechter Parolen

Die Stadt Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswald) hat wegen eines Videos Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Darauf zu sehen ist eine Menschenmenge vor einer Bühne, die zu einem Lied von Gigi D’Agostino Nazi-Parolen singt. Es soll am Samstagabend auf dem Anklamer Hansefest entstanden sein. Man verurteile den Vorfall aufs Schärfste, sagt Vincent Hähni, Leiter des Stadtmarketings in Anklam. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass es sich tatsächlich um Aufnahmen vom Hansefest handelt. Denn der sichtbare Bereich sehe stark nach der Festivalbühne auf der Nordseite der Peene aus, so Hähni. Allerdings gibt es laut Polizei momentan kein weiteres Material und auch keine Hinweise. Von der Stadtverwaltung habe niemand etwas mitbekommen an dem Abend, so Hähni. Das Gelände sei aber auch sehr weitläufig und die Mitarbeiter dadurch nicht immer überall vor Ort, heißt es. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Volksverhetzung.

