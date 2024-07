Stand: 10.07.2024 06:29 Uhr Sportabzeichen-Tour des Deutschen Olympischen Sportbundes in Anklam

Die Sportabzeichen-Tour des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) macht am Mittwoch Halt in Anklam. Alle Interessierten können die Disziplinen für das Deutsche Sportabzeichen absolvieren. Los geht es am Morgen mit den Schul- und Kitakindern. Um das Ehrenabzeichen zu bekommen, müssen Aufgaben in den vier Bereichen Kraft, Ausdauer, Koordination und Schnelligkeit erfüllt werden.

Ab 14 Uhr können dann alle Sportbegeisterten die Disziplinen für das Abzeichen versuchen. Die Veranstalter rechnen in Anklam mit rund 2.500 Teilnehmenden. Daneben sind auch erfahrene Sportbotschafter eingeladen, die ihre Sportart präsentieren. Etwa Frank Stäbler, der drei Mal Weltmeister im Ringen wurde.

