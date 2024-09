Stand: 27.09.2024 17:22 Uhr Sport in Vorpommern: 129 Nachwuchsringer beim Greifswalder Boddenpokal

In Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) treten am Sonnabend 129 Ringer beim 26. Internationalen Boddenpokal an. Die Sportler kommen aus ganz Deutschland und Polen. Insgesamt reisen zwölf Vereine an. Die Teilnehmer sind zwischen 10 und 14 Jahre alt und treten in der Sporthalle in der Siemensallee in unterschiedlichen Gewichtsklassen an. Wie der Greifswalder Ringerverein mitteilt, wird der Wettkampf zum letzten Mal in dieser Form durchgeführt. Im kommenden Jahr plant der Verein alles etwas kleiner und mit weniger Sportlern.

Greifswalder FC will wieder in die Spitzengruppe

In der Fußballregionalliga Nordost will der Greifswalder FC wieder zurück in die Erfolgsspur. Am Sonnabend empfängt die Mannschaft von Trainer Lars Schwarz den Chemnitzer FC im heimischen Volksstadion. Greifswald geht gegen den Tabellenvorletzten als klarer Favorit in die Partie. Für den GFC auf Platz fünf wären die Spitzenplätze mit einem Sieg wieder in greifbarer Nähe. Ganz ausgeglichen mit einem Sieg und einer Niederlage sind die Stralsunder Wildcats in ihre neue Saison in der 2. Volleyballbundesliga gestartet. Diese Bilanz soll am Samstagnachmittag gegen den VC Olympia Berlin verbessert werden.

Vorpommernduell in der Handball-Oberliga

In der Handball-Oberliga Mecklenburg-Vorpommern kommt es zum Vorpommernduell. Der HC Vorpommern-Greifswald empfängt am Samstagabend den Tabellenführer HSV Grimmen. Die zweite Mannschaft des Stralsunder HV ist auswärts in Schwaan gefordert. Die erste Mannschaft der Stralsunder spielt in der 3. Liga. Sie bekommt es ebenfalls Samstagabend zu Hause in der Vogelsanghalle mit dem TSV Altenholz zu tun.

