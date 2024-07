Stand: 03.07.2024 11:34 Uhr Spiel(t)raum und StrandLust starten auf Usedom und in Zingst

Die Kaiserbäder auf Usedom sowie Zingst auf dem Darß bieten über die Sommermonate wieder Familienunterhaltung am Strand. Beim Spiel(t)raum am Meer kann bis Ende August in den Kaiserbädern der Spielestrand von großen und kleinen Knoblern, Taktikern, Strategen und Spielverrückten besucht werden. Jeweils von Dienstag bis Sonntag zwischen 11 und 17 Uhr wird der Strandabschnitt 2P in Heringsdorf zum Spielestrand - mit Geschicklichkeitsspielen, faszinierenden Denkspielen und ausgefallenen Kreativangeboten. Alles kann kostenfrei ausprobiert werden. Im Spielezelt warten aktuelle Brettspielneuheiten.

In Zingst startet die StrandLust mit vielen sportlichen Angeboten

In Zingst können Familien bei der StrandLust sportlich aktiv werden. Vom 5. Juli bis zum 23. August wird am Sportstrand (Strandübergang 14) von 11 bis 18 Uhr ein Mitmach-Programm für alle geboten, die im Urlaub aktiv sein wollen und neue Sportarten ausprobieren möchten. Speziell für Kinder gibt es einen Wettbewerb im Sandburgenbauen und die Strandolympiade.

